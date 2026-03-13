Nezahualcóyotl, Mex.- Una manifestación de mototaxistas que acusan ser víctimas de extorsiones mantiene bloqueada la circulación en la Avenida López Mateos.

Los conductores de las motocicletas aseguran que al interior del Penal Neza-Bordo opera una red de extorsionadores, quienes presuntamente estarían cometiendo ilícitos en agravio de personas al interior y el exterior del lugar.

La afectación a la circulación vehicular ocurre en ambos sentidos de la vialidad, frente al Coyote de Nezahualcóyotl.

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La Avenida Pantitlán también resalta con complicaciones a la circulación, debido a la protesta con dirección a la Ciudad de México.

Por lo anterior han solicitado la intervención de las autoridades penitenciarias para que actúen en consecuencia de la presunta red criminal que operaría desde el interior del penal.

El tránsito lento ha obligado a los automovilistas a buscar vías alternas para salir de Nezahualcóyotl, debido a la kilométrica fila que se ha generado.

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