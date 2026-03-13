Con una inversión de 3.5 millones de pesos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de trabajos de rehabilitación y mejoramiento en la Unidad Habitacional IMSS Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, como parte del programa “Otoch”.

Ante vecinos de la unidad habitacional, Brugada Molina destacó que cerca de esta zona también se abrirá la Utopía del Centro SCOP, la cual, advirtió que se ha retrasado debido a que se trata de un predio que pertenece al Gobierno federal.

Clara Brugada entrega rehabilitación de Unidad Habitacional IMSS Narvarte; destaca apertura de utopía. Foto: Especial.

“En esta unidad habitacional nos tocó venir personalmente y escuchar uno a uno, a todos los vecinos. Se intervino con 3 millones y medio de pesos, en esta unidad habitacional. Y también quiero informarles que tenemos al lado, un espacio grande de transformación, en donde se va a llevar a cabo la Utopía. Eso es muy bueno, porque va a beneficiar a todos ustedes”, dijo.

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Brugada Molina afirmó que hace tiempo visitó esta unidad habitacional como parte del programa Casa por Casa y los vecinos externaron que había muchos problemas, por ejemplo, en banquetas, falta de iluminación, arbolado y otros, que formaron parte de la intervención que se realizó.

Clara Brugada entrega rehabilitación de Unidad Habitacional IMSS Narvarte; destaca apertura de utopía. Foto: Especial.

Por su parte, la subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, María Guadalupe Chávez, explicó que como parte de la intervención que se hizo en la unidad habitacional se realizaron trabajos de mejoramiento en 41 edificios, así como en áreas comunes, con acciones de pintura en juegos, bancas y herrería de jardines.

También se realizó la rehabilitación de un espacio comunitario con el programa “Conéctate en Unidad”, con el que prevé mejorar la conectividad con servicio de Wi-Fi para beneficio de los vecinos.

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