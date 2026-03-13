La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que realizó una jornada de recuperación ambiental en el Área de Valor Ambiental Barranca Jalalpa, donde se intervinieron aproximadamente 2 mil 890 metros cuadrados con el objetivo de recuperar el espacio y preservar esta zona ecológica.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que las jornadas fueron parte de una estrategia permanente para proteger el suelo de conservación, prevenir asentamientos irregulares y conservar ecosistemas estratégicos en la capital.

Indicó que, durante la jornada se retiraron residuos de construcción, demolición y sólidos urbanos que se encontraban en el sitio, con el fin de liberar el área intervenida y facilitar su recuperación ambiental.

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En el operativo, explicó que colaboraron con diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Agregó que el mantenimiento y cuidado de las Áreas de Valor Ambiental es necesario, debido que estos espacios contribuyen a la infiltración de agua al subsuelo, la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y al bienestar de la ciudadanía.

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jecg