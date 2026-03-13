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La en conjunto con personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), suspendieron obras de construcción en el predio ubicado en Martín Mendalde 843, en la colonia Del Valle.

En un comunicado, se dio a conocer que por no presentar documentación que acredite la , se llevó a cabo una Visita de Verificación en dicha ubicación.

INVEA y alcaldía Benito Juárez suspenden construcción en Martín Mendalde, colonia Del Valle; inmueble no fue clausurado. Foto: Especial.
INVEA y alcaldía Benito Juárez suspenden construcción en Martín Mendalde, colonia Del Valle; inmueble no fue clausurado. Foto: Especial.

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Durante la inspección, los responsables del inmueble no presentaron documentación que acreditara la legalidad de la obra o de las actividades que se realizan en el lugar, por lo que se procedió conforme a la normatividad aplicable.

Como resultado se implementaron y se colocaron sellos de suspensión de actividades en la fachada del predio.

El acceso al inmueble no fue clausurado debido a que en el interior permanece una caseta de vigilancia, donde un guardia resguarda el predio las 24 horas del día.

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dmrr/cr

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