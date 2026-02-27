La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en coordinación con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), informó que el acceso y el uso de los estacionamientos en el Parque Nacional Desierto de los Leones son completamente gratuitos, por lo que no existe autorización alguna para realizar cobros a las y los visitantes.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida establece, en sus Reglas Administrativas, que cualquier actividad comercial dentro del parque requiere autorización previa. En ese sentido, advirtió que quienes realicen cobros indebidos podrán ser sancionados conforme a las disposiciones legales vigentes.

Precisó que cualquier cobro irregular podría derivar en un arresto administrativo de 24 a 36 horas, de acuerdo con el Artículo 28 Bis de la Ley de Cultura Cívica.

Con una superficie de mil 529 hectáreas, el Desierto de los Leones se ubica en la zona poniente de la capital, dentro de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. Fue declarado Parque Nacional el 27 de noviembre de 1917, convirtiéndose en la primera Área Natural Protegida con esta categoría en México.

Este pulmón verde desempeña un papel fundamental para la Ciudad de México, ya que contribuye a la captación de agua y la recarga de los acuíferos, favorece la conservación del suelo, ayuda a mitigar la contaminación atmosférica y resguarda una amplia diversidad de especies de flora y fauna. Además, representa un importante atractivo natural y cultural para visitantes. El parque permanece abierto todos los días, en un horario de 6:00 a 17:00 horas.

Para preservar sus condiciones ambientales, las autoridades pidieron a las y los visitantes asumir una conducta responsable durante su estancia. Entre las medidas obligatorias se encuentra respetar el horario de acceso, mantener limpios los espacios, circular únicamente por las rutas señalizadas, evitar el ingreso de mascotas, no realizar quemas ni fumar dentro del área y abstenerse de alterar el entorno natural o llevarse plantas y animales del lugar.

