Naucalpan, Méx.— El municipio de Naucalpan instalará un sistema de semaforización inteligente con una inversión inicial de 70 millones de pesos.

“La semaforización inteligente será en este año, vemos que los semáforos de Naucalpan están obsoletos, caducos, aunque los arreglen se descomponen porque tienen que hacerlos con cables”, afirmó el alcalde Isaac Montoya.

El presidente municipal informó que los equipos operarán a distancia y estarán vinculados a un sistema de control municipal, para supervisar su funcionamiento y realizar ajustes en los ciclos de luz de acuerdo con la carga vehicular en distintos puntos de la alcaldía.

Indicó que el proyecto contempla la renovación de más de 60 semáforos que actualmente funcionan con tecnología convencional.

Prevé la instalación de nuevos dispositivos en cruceros donde el ayuntamiento detectó la necesidad de fortalecer la regulación del tránsito.

La implementación será por etapas, la primera abarcará la zona centro y Río Hondo, donde se tienen identificados varios semáforos descompuestos. Otros puntos serán en Satélite y los límites con Tlalnepantla.