La (IBERO) informó que este viernes 27 de febrero se registró el colapso de una plataforma instalada para la toma de fotografía de graduación de estudiantes, por lo que 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos.

En un comunicado, la universidad indicó que esta mañana, alrededor de las 10:45 horas, 150 estudiantes se encontraban en la plataforma, para ser fotografiados. En la sesión fotográfica también se encontraban presentes personas acompañantes. No obstante, la estructura colapsó, ocasionando la caída de algunos alumnos.

Los estudiantes involucrados en el hecho pertenecen a la licenciatura en Psicología de la generación 2022-2026.

"La Universidad Iberoamericana lamenta profundamente lo ocurrido. Una ocasión que debió ser de celebración se convirtió en un momento de zozobra y dolor que preocupa a nuestra comunidad", expresó la IBERO en el escrito.

En redes sociales circula el video del momento del colapso, el cual se ha hecho viral y medios de comunicación como Azteca Noticias lo publicaron.

Alumnos de la IBERO fueron trasladados al hospital

La universidad indicó que de las 33 personas valoradas por médicos, 28 fueron atendidas en el campus, mientras que a centros médicos para una valoración complementaria, como parte de los protocolos preventivos.

"Hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida", estableció la institución educativa.

En el comunicado se señala que las gradas formaban parte de un servicio facilitado por un proveedor externo para la realización de la fotografía conmemorativa; sin embargo, al tratarse de un evento realizado en las instalaciones de la universidad, la institución educativa señaló que asume plenamente su responsabilidad institucional, garantiza la cobertura integral de la atención médica necesaria y seguirá brindando acompañamiento psicológico a todas las personas que lo requieran.

Destacó que la universidad ha iniciado una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en colaboración con las instancias pertinentes.

La IBERO manifestó que después del incidente, equipo directivo sostuvo una sesión de diálogo y escucha con la comunidad presente, reiterando su compromiso de responsabilidad institucional y acompañamiento cercano.

SGIRPC atiende colapso de gradas en la IBERO

La Secretaría de de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México () informó que personas resultaron lesionadas tras el colapso de unas gradas al interior de una universidad.

SGIRPC atiende caída de gradas en universidad de Álvaro Obregón. Foto: tomada de X @SGIRPC_CDMX
En redes sociales, la SGIRPC indicó que las gradas fueron colocadas temporalmente para la toma de fotografías de graduación en la escuela localizada en Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

No obstante, debido a la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.

SGIRPC atiende caída de gradas en universidad de Álvaro Obregón. Foto: tomada de X @SGIRPC_CDMX
La cifra de jóvenes que resultaron afectados indicada por la dependencia contrasta con lo reportado con la Universidad Iberoamericana, ya que esta fuente reportó 23 personas lesionadas, 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.

SGIRPC atiende caída de gradas en universidad de Álvaro Obregón. Foto: @SGIRPC_CDMX
La SGIRPC indicó que las personas lesionadas resultaron con golpes y lesiones menores.

SGIRPC atiende caída de gradas en universidad de Álvaro Obregón. Foto: tomada de X @SGIRPC_CDMX
