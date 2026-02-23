Durante el fin de semana, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en coordinación con las secretarias de Gobierno y Seguridad Ciudadana, suspendió una fiesta clandestina en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

El Instituto detalló que personal especializado colocó sellos de clausura a un inmueble donde se realizaba una fiesta ilegal en la colonia Nueva España. En dicho evento se esperaba una asistencia de dos mil personas; sin embargo, el lugar no contaba con los permisos necesarios para operar ni garantizar la seguridad de las y los asistentes.

Durante el operativo, señaló el Invea, una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito del quebrantamiento de sellos.

