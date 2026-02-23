Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Durante el fin de semana, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en coordinación con las secretarias de Gobierno y Seguridad Ciudadana, suspendió una fiesta clandestina en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

El Instituto detalló que personal especializado colocó sellos de clausura a un inmueble donde se realizaba una fiesta ilegal en la colonia Nueva España. En dicho evento se esperaba una asistencia de dos mil personas; sin embargo, el lugar no contaba con los permisos necesarios para operar ni garantizar la seguridad de las y los asistentes.

Durante el operativo, señaló el Invea, una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito del quebrantamiento de sellos.

