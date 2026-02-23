La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó triple alerta por bajas temperaturas, para la madrugada y mañana del martes 24 de febrero en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, se activó alerta roja, ante el pronóstico de temperaturas que pueden descender entre -2 y 0 grados Celsius, además de heladas, entre las 00:00 horas y las 9:00 de la mañana.

En las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se activó alerta naranja, ya que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, en el mismo horario.

Mientras que en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas de 4 a 6°C, también en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

