Más Información
Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo
“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena
La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, alertó a la población para no dejarse engañar por mensajes falsos en los que se solicita pagar supuestas infracciones.
Ante esto, la dependencia advirtió a la población que la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar a los capitalinos sobre infracciones.
Lee también Clara Brugada: “Ciudad de México está en calma”; refuerzan vigilancia en puntos estratégicos
Por ello, el Gobierno de la CDMX pidió a la población que llegue a recibir este tipo de mensajes verificar la información en la página oficial de la Secretaría, en finanzas.cdmx.gob.mx
“¡Que no te sorprendan los mensajes falsos! Si recibes un SMS para pagar una supuesta infracción en la #CapitalDeLaTransformación, detente y verifica”, escribió la dependencia en redes sociales
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]