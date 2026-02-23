Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, alertó a la población para no dejarse engañar por mensajes falsos en los que se solicita pagar supuestas infracciones.

Ante esto, la dependencia advirtió a la población que la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar a los capitalinos sobre infracciones.

Por ello, el Gobierno de la CDMX pidió a la población que llegue a recibir este tipo de mensajes verificar la información en la página oficial de la Secretaría, en finanzas.cdmx.gob.mx

“¡Que no te sorprendan los mensajes falsos! Si recibes un SMS para pagar una supuesta infracción en la #CapitalDeLaTransformación, detente y verifica”, escribió la dependencia en redes sociales

