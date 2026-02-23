La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, alertó a la población para no dejarse engañar por mensajes falsos en los que se solicita pagar supuestas infracciones.

Ante esto, la dependencia advirtió a la población que la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar a los capitalinos sobre infracciones.

Lee también Clara Brugada: “Ciudad de México está en calma”; refuerzan vigilancia en puntos estratégicos

Por ello, el Gobierno de la CDMX pidió a la población que llegue a recibir este tipo de mensajes verificar la información en la página oficial de la Secretaría, en finanzas.cdmx.gob.mx

“¡Que no te sorprendan los mensajes falsos! Si recibes un SMS para pagar una supuesta infracción en la #CapitalDeLaTransformación, detente y verifica”, escribió la dependencia en redes sociales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL