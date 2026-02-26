Más Información

El Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Michoacán suscribieron un para desarrollar investigación científica orientada a la preservación del Bosque de Agua, ecosistema del que depende el abastecimiento de este líquido para más de 24 millones de personas en la región centro del país.

El convenio fue formalizado a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), mediante el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (); mientras que en la Ciudad de México participó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), junto con las instancias homólogas de Morelos y Michoacán.

Explicaron que la coordinación permitirá el establecimiento de protocolos de investigación a fin de generar conocimiento aplicado para la conservación del sistema forestal y su funcionalidad hídrica, considerando que se trata de un territorio cuya dinámica ecológica trasciende límites administrativos e impacta directamente al Valle de Toluca y a la Zona Metropolitana del Valle de México.

El acuerdo se suscribió en el marco del , realizado en la Universidad Iberoamericana, donde especialistas, académicos, comunidades originarias y autoridades analizaron los principales retos que enfrenta la región, entre ellos la expansión inmobiliaria desordenada, la tala clandestina y otras actividades que deterioran el equilibrio ambiental y el ciclo hidrológico.

Durante el encuentro, representantes de 12 comunidades y núcleos agrarios de la Ciudad de México compartieron diagnósticos y propuestas para la protección del territorio, así como la necesidad de incorporar a las juventudes en acciones de investigación, monitoreo y cuidado comunitario.

