El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, pidió transparencia, claridad y rumbo claro en la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD), ante la segunda ampliación del periodo de consulta del proyecto.

En conferencia de prensa, el legislador señaló que, hasta el momento, no existe información clara por parte del Gobierno de la Ciudad de México que explique por qué fue necesario ampliar nuevamente la consulta, ni cuáles fueron las deficiencias detectadas en el proceso original.

“Planear el desarrollo y el crecimiento de la Ciudad no es un simple trámite, es una de las decisiones más importantes del gobierno, es decidir cómo vamos a crecer, cómo se va a cuidar el medioambiente y cómo se van a garantizar derechos. La Ciudad necesita certeza”, afirmó.

Lee también: Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

Sesma subrayó que una decisión de esa magnitud exige total claridad, reglas públicas y una metodología precisa, pues de ello depende el rumbo de la capital en las próximas décadas. “Cuando un proceso tan importante necesita ampliarse varias veces, algo nos está diciendo”.

Cuestionó que no se haya presentado una metodología clara de consulta, ni que se haya detallado cómo se están recabando, sistematizando e incorporando las opiniones ciudadanas al documento final.

“La consulta no puede ser solo para ‘calmar’ inconformidades. Debe servir realmente para que las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos se reflejen en cambios concretos y transparentes”, refirió.

Lee también: Descarta Salud incremento de contagios por concierto de Shakira; llama a vacunarse

El diputado del PVEM señaló que ampliar la consulta puede ser positivo si realmente se escuchan las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos, y si esas voces se reflejan en cambios claros en el documento final.

Advirtió que tanto la planeación como el ordenamiento territorial impactan directamente en temas como vivienda, desarrollo urbano, servicios públicos y sustentabilidad, en una ciudad que enfrenta crisis de agua, desigualdad, presión inmobiliaria y problemas de movilidad, entre otros.

“No avalaremos simulaciones, pero tampoco frenaremos avances reales. Nuestra obligación es con la Constitución y con la ciudadanía”, concluyó.

Lee también: Montan estructuras para concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino; vallas rodean la plancha

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr