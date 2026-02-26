Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, capturaron a cinco sujetos por su presunta participación en el homicidio de un hombre, registrado en Iztacalco.

De acuerdo con la SSC, policías en campo recibieron la alerta por la agresión a tiros en contra de un ciudadano, dentro de un inmueble en la colonia Los Reyes, quien perdió la vida debido a las heridas.

Conforme a las primeras investigaciones se supo que los probables responsables huyeron, dos en una motocicleta y uno más a pie.

Monitoristas del C2 Norte realizaron un cerco virtual mediante el cual ubicaron a los sospechosos en la esquina de Emiliano Zapata y la avenida del Recreo, de la colonia Santa Anita, donde interceptaron a cinco sujetos.

Tras una revisión se les aseguró un arma de fuego corta con un cargador y un cartucho útil, afirmó la SSC.

Los sospechosos de 19, 26, 28, 31 y 58 años de edad fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

