Más Información
"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG
Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más
Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"
Naucalpan, Méx.— El presunto cobro de un préstamo terminó en un homicidio en calles de la colonia La Cañada–San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan; por este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que detuvo a cuatro personas quienes fueron vinculadas a proceso penal.
De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero de 2026, cuando la víctima fue interceptada por dos hombres y dos mujeres que viajaban en varias motocicletas.
Los implicados le habrían exigido el pago de una deuda económica; sin embargo, el hombre señaló que no contaba con el dinero para cubrir el préstamo en ese momento. La negativa detonó la agresión.
Según las investigaciones, los sujetos comenzaron a presionarlo y, en cuestión de minutos, dos de ellos sacaron armas de fuego y lo agredieron a balazos.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]