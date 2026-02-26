Naucalpan, Méx.— El presunto cobro de un préstamo terminó en un homicidio en calles de la colonia La Cañada–San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan; por este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que detuvo a cuatro personas quienes fueron vinculadas a proceso penal.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero de 2026, cuando la víctima fue interceptada por dos hombres y dos mujeres que viajaban en varias motocicletas.

Los implicados le habrían exigido el pago de una deuda económica; sin embargo, el hombre señaló que no contaba con el dinero para cubrir el préstamo en ese momento. La negativa detonó la agresión.

Según las investigaciones, los sujetos comenzaron a presionarlo y, en cuestión de minutos, dos de ellos sacaron armas de fuego y lo agredieron a balazos.