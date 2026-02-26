Más Información
El Zócalo capitalino se prepara para el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana Shakira el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.
En el lugar ya se observan vallas metálicas que delimitan el acceso y separan a los transeúntes del área central; las estructuras rodean gran parte de la plancha, mientras personal de limpieza trabaja de manera constante para mantener el espacio en condiciones óptimas previo al evento.
Frente a la Catedral Metropolitana, los trabajadores avanzan en el montaje del escenario, levantan estructuras metálicas de gran tamaño que sostendrán el equipo, mientras telas y soportes comienzan a dar forma a lo que será la escenografía principal.
Camiones de carga y grúas cargan materiales y elevando piezas clave de la estructura.
