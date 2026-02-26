El Zócalo capitalino se prepara para el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana Shakira el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

En el lugar ya se observan vallas metálicas que delimitan el acceso y separan a los transeúntes del área central; las estructuras rodean gran parte de la plancha, mientras personal de limpieza trabaja de manera constante para mantener el espacio en condiciones óptimas previo al evento.

Montan estructuras para concierto de Shakira en el Zócalo que se realizará este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas. (Foto: Arantxa Meave)

Frente a la Catedral Metropolitana, los trabajadores avanzan en el montaje del escenario, levantan estructuras metálicas de gran tamaño que sostendrán el equipo, mientras telas y soportes comienzan a dar forma a lo que será la escenografía principal.

Camiones de carga y grúas cargan materiales y elevando piezas clave de la estructura.

