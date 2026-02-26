El pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de Constituyente Permanente, aprobó la minuta constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana.

Esta reforma a las fracciones IV y XI del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue avalada con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Desde tribuna, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, expuso que esta reforma entrará en vigor al 100% hasta 2030 por una sencilla razón: para que no se obstaculice la operatividad de diversos espacios como hospitales, policía, comercios y Pymes, “porque al final del día cuando se acuerdan este tipo de cosas se hacen en el colectivo, escuchando a todas y a todos los que son parte de la economía de esta Ciudad”.

Lee también: Descarta Salud incremento de contagios por concierto de Shakira; llama a vacunarse

“Hoy de frente, de frente, mirando a los ojos de la gente, diciéndoles, cumplimos una vez más y representamos dignamente a la gente del país y de la Ciudad. Por eso, agradezco a mis compañeras y compañeros legisladores, porque hoy vamos a votar con esta disminución de las 40 horas en una transición ordenada, gradual rumbo al 2030 para proteger el 96% de nuestro tejido productivo”, aseguró.

El diputado panista Ricardo Rubio sostuvo que esta reforma constitucional está plagada de trampas y de letras chiquitas, “porque en primer lugar prevalece la disposición de que solamente hay un día de descanso; es decir, se seguirán trabajando seis días. Por otro lado, se está aumentando el límite de horas extraordinarias al pasar de nueve a 12 horas; y, por si fuera poco, habrá que esperar cuatro años para que entre en vigor la jornada semanal de 40 horas, es decir, hasta el año 2030. En esos 4 años puede venir otra reforma que sustituya a ésta”.

El legislador del PT Ernesto Villareal destacó que la reducción de la jornada laboral “no es un regalo del poder”, sino una conquista histórica más, y dejó claro que la jornada de 40 horas no surgió de la nada.

Lee también: Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

“Como el partido de las y los trabajadores, fuimos los primeros, desde hace años, en impulsar dicha demanda, porque de nuestra identidad hemos sostenido que el tiempo digno es parte esencial del trabajo digno. Sabemos que hay preocupaciones legítimas sobre los alcances de esta reforma, la gradualidad, la no obligatoriedad de dos días de descanso y los riegos en la distribución de la jornada. No nos negamos porque hacerlo sería traicionar nuestra identidad partidista, pero tampoco debemos olivar que las conquistas laborales nunca han sido instantáneas”, abundó.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, apuntó que con esta reforma Morena da “gato por liebre” porque no son 40 horas ahora, sino hasta el 2030. Además, dijo, se mantiene solamente un día de descanso y no se especifican dos, como lo propuso su partido, “porque ahí es donde está la verdadera transformación de las jornadas laborales de los trabajadores y para acabarla, se aumentan las horas extras”.

En total, 17 oradores razonaron su voto a favor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr