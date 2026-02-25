Toluca, Méx.- Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó la Minuta de reforma al artículo 133 de la Constitución para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, transición que será progresiva hasta el 2030.

Al dar lectura a la minuta, se detalló que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro; las horas extras se pagarán al 100 por ciento y, si exceden 12 horas semanales, al 200 por ciento; y las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

Se especificó que la reducción de la jornada laboral se alcanzará a partir del 1 de enero del año correspondiente conforme a lo siguiente: año 2026 jornada laboral de 48 horas; año 2027 con una jornada laboral de 46 horas; años 2028 con una jornada de 44 horas; 2029 con 42 horas y en 2030 alcanzando las 40 horas.

“En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos y salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”, se puntualizó.

Pese a ser aprobada de manera unánime la minuta, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes aseguró que su partido llegó primero al debate del tema, pero buscando una reducción de la jornada laboral digna, con dos días de descanso.

“La reforma no transforma la vida laboral; no responde a las causas profundas del agotamiento prolongado que viven las y los trabajadores. Un día de descanso solo permite prepararnos para volver a trabajar, el segundo día realmente sería de recuperación y descanso”, afirmó.

Además, cuestionó que es necesario que la reducción se proporcione de manera inmediata y no hasta 2030.

Por el contrario, diputados de la 4T aseguraron que reducir la jornada laboral no significa trabajar menos sino trabajar mejor “es reconocer que el derecho al descanso no es un privilegio, sino un derecho fundamental; comprender que el tiempo libre fortalece a las familias, fomenta la educación, la cultura y la participación social”, comentó el petista Ernesto Santillán.

Reconocen el operativo de las Fuerzas Armadas

Como parte de la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez reconoció en tribuna el operativo efectuado por las Fuerzas Armadas, en el cual fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”, fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Afirmó que con esta acción se demuestra que el estado mexicano es más fuerte que la violencia, el miedo y la impunidad. “El operativo ejecutado el pasado domingo no es solo un hecho relevante. Es un mensaje claro, firme e inequívoco: en México, la ley se respeta, la patria se defiende y la paz se protege”.

dmrr/cr