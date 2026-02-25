Tultepec, Mex.- Después de permanecer cerrado durante 4 años debido a trabajos de restauración, fue reinaugurado el Museo del Mamut en el municipio de Tultepec, un espacio de 7 mil metros cuadrados que alberga restos de al menos 14 ejemplares y cuyo acceso será gratuito para la población en general.

Fue inaugurado en el 2018 como parte de las obras de amortiguamiento por el impacto de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el receso obedeció a darle una mejor estructura para acercar la prehistoria a la población, mencionó Juana Antonieta Zúñiga Urban, directora del MUDEMA.

Zúñiga recordó que fue en el 2015, en Avenida de La Saucera, que encontraron huesos de gran tamaño mientras el gobierno municipal de ese entonces hacía trabajos de introducción de drenaje en una zanja y con el trabajo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), identificaron que se trataban de mamuts y ahí comenzó la ruta para darle vida a lo que hoy es el Museo del Mamut.

MUDEMA alberga 14 ejemplares de mamuts. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

El 29 de noviembre de 2018 abrió por primera vez el museo y en su primer año de operaciones fue visitado por casi 50 mil personas; y ante el hallazgo en enero de 2019 de más restos en el ejido de Tultepec, al municipio lo ubicó el INAH como un mega sitio de mamuts a nivel mundial.

La hoy directora del MUDEMA puntualizó que entre los últimos hallazgos, que ocurrieron dentro de un tiradero de basura, encontraron trampas artificiales que eran usados por los humanos de hace 14 mil 800 años para cazar a los animales.

El MUDEMA abrirá sus puertas de martes a domingo en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y está ubicado en la Avenida Morelos del Barrio de San Rafael, y de acuerdo con el alcalde de Tultepec, Sergio Luna Cortés, su apertura se aceleró para que estuviera listo antes del inicio de la Feria Internacional de la Pirotecnia para que los visitantes de la FIP también pasen al museo.

