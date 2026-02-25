Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- El en el Estado de México registró una disminución del 56%, entre enero del año pasado y el mismo mes del 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En enero del 2025, en toda la entidad mexiquense se registraron 3 mil 040 denuncias por robo de vehículos y para el primer mes del presente año, bajó a 1 mil 337 carpetas de investigación.

La disminución en la cifra en general refleja, a su vez, un decremento en el promedio diario, pues mientras en el primer mes del 2025 se robaron 98 autos por día, para el mismo periodo del 2026, pasó a 43 casos.

Los municipios en los que más casos denunciados por robo de vehículos de 4 ruedas con violencia fueron, en orden alfabético: Atizapán de Zaragoza, 5; Axapusco, 7; Coacalco, 8; Cuautitlán México, 15; Chalco, 10; Chimalhuacán, 19; Ecatepec, 115; Huehuetoca, 10; Naucalpan, 28; Nezahualcóyotl, 7.

También Nextlalpan, con 7; Nopaltepec, 8; La Paz, 10; Tecámac, 26; Tepotzotlán, 6; Texcoco, 11; Tlalnepantla, 50; Toluca, 11; Tultepec, con 10; Tultitlán, 25; Zumpango, 7; Cuautitlán Izcalli, 25; y Valle de Chalco, tuvo 8.

Los casos denunciados de robo de vehículo de 4 ruedas, sin violencia, son, por orden en el alfabeto: Almoloya de Juárez, 7; Atizapán de Zaragoza, 9; Coacalco, 5; Cuautitlán México, 9; Chalco, 22; Ecatepec, 25; Ixtapaluca, 6; Naucalpan, 16; Nezahualcóyotl, 7; Tecámac, 10; Tlalnepantla, 21; Toluca, 33; Tultitlán, 19; Cuautitlán Izcalli, 32.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también incluye los datos de denuncias por robo de vehículo de 2 ruedas, es decir, de las motocicletas, que para el caso de la modalidad de violentos, los municipios con más casos fueron: Chalco, 19; Chicoloapan, 5; Chimalhuacán, 29; Ecatepec, 9; Huehuetoca, 10; Nicolás Romero, 8; La Paz, 9; Teoloyucan, 16; Tianguistenco, 5; Tlalnepantla, 11; Cuautitlán Izcalli, 13; y en Valle de Chalco, 11.

Y para la modalidad de robo de motocicletas sin violencia, las cifras de enero del 2026 señalan que las demarcaciones con más casos fueron: Atizapán de Zaragoza, 14; Coacalco, 5; Chalco, 27; Chiautla, 7; Chicoloapan, 9; Chiconcuac, 7; Chimalhuacán, 12; Ecatepec, 27; Huixquilucan, 5; Ixtapaluca, 20; Metepec, 8.

La lista la siguen las demarcaciones de Naucalpan, con 9 denuncias; Nezahualcóyotl, 15; Nicolás Romero, 10; La Paz, 11; Texcoco, 8; Tlalnepantla, 22; Toluca, 10; Tultepec, 6; Tultitlán, 6; Cuautitlán Izcalli, 15; y Valle de Chalco, 9.

