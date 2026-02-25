La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a la ciudadanía sobre la detección de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se notifican supuestos adeudos de movilidad, multas pendientes o sanciones, solicitando ingresar a enlaces externos para realizar pagos inmediatos.

¿Cómo operan?

Indican un supuesto adeudo o multa pendiente.

Incluyen enlaces sospechosos para “consultar” o “pagar”.

Solicitan datos personales o bancarios.

Presionan para realizar el pago de manera inmediata.

Lee también Objetos permitidos y prohibidos para el concierto gratis de Shakira en el Zócalo de la CDMX; guía para asistentes

Recomendaciones

La Semovi emitió diversas recomendaciones para no caer en engaños y ser víctima de delincuentes.

NO dar clic en enlaces sospechosos.

NO compartir información personal o bancaria.

Verificar cualquier adeudo únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Reporta el número del que proviene el mensaje.

La Secretaría de Movilidad destacó que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.

También remarcó que para consultas y trámites, utiliza exclusivamente el portal y redes sociales oficiales.

“Protege tu información. Evita ser víctima de fraude. Ante cualquier duda, comunícate a los canales oficiales de atención ciudadana”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL