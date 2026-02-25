Más Información
La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a la ciudadanía sobre la detección de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se notifican supuestos adeudos de movilidad, multas pendientes o sanciones, solicitando ingresar a enlaces externos para realizar pagos inmediatos.
¿Cómo operan?
- Indican un supuesto adeudo o multa pendiente.
- Incluyen enlaces sospechosos para “consultar” o “pagar”.
- Solicitan datos personales o bancarios.
- Presionan para realizar el pago de manera inmediata.
Recomendaciones
La Semovi emitió diversas recomendaciones para no caer en engaños y ser víctima de delincuentes.
- NO dar clic en enlaces sospechosos.
- NO compartir información personal o bancaria.
- Verificar cualquier adeudo únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
- Reporta el número del que proviene el mensaje.
La Secretaría de Movilidad destacó que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.
También remarcó que para consultas y trámites, utiliza exclusivamente el portal y redes sociales oficiales.
“Protege tu información. Evita ser víctima de fraude. Ante cualquier duda, comunícate a los canales oficiales de atención ciudadana”.
