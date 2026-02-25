Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso después del mediodía, cielo mayormente despejado y sin lluvia, para este miércoles 25 de febrero en la Ciudad de México.

Para este día se esperan vientos del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde mientras que la mínima será de 9°C.

La madrugada del jueves 26 de febrero se espera que sea muy fría en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

