La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso después del mediodía, cielo mayormente despejado y sin lluvia, para este miércoles 25 de febrero en la Ciudad de México.
Para este día se esperan vientos del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde mientras que la mínima será de 9°C.
La madrugada del jueves 26 de febrero se espera que sea muy fría en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
