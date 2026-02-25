La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) reportaron retrasos, largos tiempos de espera, saturación en andenes y presuntas fallas en diversas líneas de la red.

En la Línea 7, los usuarios señalaron demoras prolongadas en el paso de los trenes y tiempos de espera de hasta 20 minutos: “¿Afluencia? Pues sí. En la línea naranja #Camarones tiene más de 12 min sin pasar un vagón, ¿qué pasa en Rosario?”, dijo un usuario; otro agregó: “22 minutos y no pasa ningún tren Línea7”.

El STC respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Lee también Adrián Rubalcava impulsa tarjeta virtual de Movilidad Integrada en el Metro; así puedes usarla desde tu celular

En la Línea 6, pasajeros reportaron que no había trenes en ninguna dirección y con mucha gente: “¿Hay algún problema en línea 6? No pasa ningún tren ni dirección Martín Carrera ni El Rosario”, expresó un usuario, mientras que otro comentó: “L6 Estación Deportivo 18 de Marzo dirección Rosario ya está súper llena y no agilizan los trenes. Ya vamos para 15 minutos esperando”.

El STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Respecto a la Línea 3, los pasajeros denunciaron retrasos constantes en dirección a Indios Verdes: “¿Se puede saber por qué tardan tanto los trenes en la línea 3 rumbo a Indios Verdes todas las mañanas?”, cuestionó un usuario; otro señaló: “Los trenes de la línea 3 parecen camiones de ruta esperando a que se llene el tren en cada estación haciendo base”.

Lee también Metro extenderá horario por concierto de Shakira en el Zócalo; habrá pantallas en la Alameda Central y Monumento a la Revolución

La autoridad respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea 8, usuarios criticaron la operación en terminal y reportaron presuntas anomalías: “Siempre tienen más de 8 trenes parados en terminal, mejor capaciten bien a su personal para que sepan controlar un tren semi-automático sin distracción”, escribió un usuario; otro advirtió: “¿Por qué en la línea 8 en Santa Anita se reporta olor a quemado y humo y ni siquiera dicen nada al respecto?”.

En la Línea 1, usuarios señalaron que, pese a su remodelación, continúan los retrasos: “De nada sirvió la remodelación de la línea 1, está peor que antes, se detiene más de 5 min por estación”, expresó un pasajero; otro añadió: “Línea 1 pareciera que solo tiene un tren de ida y de regreso se va parando y haciendo base”.

Lee también Brugada detalla inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX

En la Línea 12, también se reportaron demoras y los trenes hacían base en las estaciones: “Línea 12 no es afluencia alta, es ineptitud de la línea como siempre, más de 10 minutos sin pasar un tren”, escribió un usuario; mientras que otro comentó: “E iniciamos con la línea 12, con su base en las estaciones, y eso que no hay tanta gente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL