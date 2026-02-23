El director general del Metro, Adrián Rubalcava, invitó a todas y todos los usuarios a utilizar la tarjeta virtual de Movilidad Integrada para ingresar a las estaciones, la cual se puede descargar de forma sencilla a través de la App CDMX del Gobierno de la Ciudad de México.

En la estación Insurgentes Sur de la Línea 12, el titular del Metro destacó la utilidad de la nueva tarjeta virtual, que puede ser alojada en teléfonos celulares, con facilidad para realizar recargas de saldo de forma digital desde aplicaciones bancarias, con tarjetas de crédito o débito.

Resaltó la nueva opción como una aportación importante de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), y destacó que son mil 800 validadores de pago los que están disponibles en las 12 líneas de la red, en la que se realizan 4.5 millones de viajes diarios.

Lee también Brugada detalla inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje

Adrián Rubalcava impulsa tarjeta virtual de Movilidad Integrada en el Metro; así puedes usarla desde tu celular. Foto: Especial

Para obtener la tarjeta virtual es necesario descargar la App CDMX, en la cual se explica el paso a paso para la descarga. Al utilizarla por primera vez es necesario realizar una recarga de 15 pesos mexicanos. Esta nueva opción electrónica permite el ingreso a todos los transportes que integran la Red de Movilidad Integrada.

Cabe resaltar que al igual que la tarjeta física de Movilidad Integrada, la versión virtual también permite el pago de peaje en todos los medios de transporte de la red de Movilidad Integrada. Esta funcionalidad está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y teléfonos Huawei, y próximamente para iOS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL