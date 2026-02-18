Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó el protocolo de actuación durante el metropolitano de este miércoles.

Al sonar la alerta sísmica, Rubalcava Suárez verificó la actuación de los efectivos policiales ubicados en los andenes y estableció comunicación continua con los responsables de las áreas estratégicas del organismo.

Adrián Rubalcava y más de 2 mil trabajadores del metro participan en simulacro; detienen circulación de 249 trenes. Foto: Especial.
Adrián Rubalcava y más de 2 mil trabajadores del metro participan en simulacro; detienen circulación de 249 trenes. Foto: Especial.

En el simulacro participaron de forma directa del organismo, entre jefes de reguladores, personal de mantenimiento a instalaciones fijas, obras, seguridad y corporaciones policiales.

Lee también:

Durante el simulacro, se detuvo la circulación de 249 trenes, a la vez que se evacuaron a 4 mil 900 trabajadores del Sistema, en talleres y edificios administrativos.

El Metro resaltó la sinergia con las y los usuarios, quienes de forma activa participaron en el simulacro: los que se encontraban en andenes, se replegaron a la pared, en tanto quienes estaban a bordo de los trenes, permanecieron en los vagones, en seguimiento a las indicaciones del personal de seguridad.

Adrián Rubalcava y más de 2 mil trabajadores del metro participan en simulacro; detienen circulación de 249 trenes. Foto: Especial.
Adrián Rubalcava y más de 2 mil trabajadores del metro participan en simulacro; detienen circulación de 249 trenes. Foto: Especial.

A la vez, desde los de control se verificaron las condiciones seguras de circulación de los trenes y se reanudó el servicio sin mayor contratiempo.

Durante el simulacro, también se realizaron ejercicios de apoyo y primeros auxilios a personas desmayadas, con la participación de especialistas del Metro en Protección Civil.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]