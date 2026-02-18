El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó el protocolo de actuación durante el simulacro metropolitano de este miércoles.

Al sonar la alerta sísmica, Rubalcava Suárez verificó la actuación de los efectivos policiales ubicados en los andenes y estableció comunicación continua con los responsables de las áreas estratégicas del organismo.

Adrián Rubalcava y más de 2 mil trabajadores del metro participan en simulacro; detienen circulación de 249 trenes. Foto: Especial.

En el simulacro participaron de forma directa dos mil 932 trabajadores del organismo, entre jefes de reguladores, personal de mantenimiento a instalaciones fijas, obras, seguridad y corporaciones policiales.

Durante el simulacro, se detuvo la circulación de 249 trenes, a la vez que se evacuaron a 4 mil 900 trabajadores del Sistema, en talleres y edificios administrativos.

El Metro resaltó la sinergia con las y los usuarios, quienes de forma activa participaron en el simulacro: los que se encontraban en andenes, se replegaron a la pared, en tanto quienes estaban a bordo de los trenes, permanecieron en los vagones, en seguimiento a las indicaciones del personal de seguridad.

A la vez, desde los puestos centrales de control se verificaron las condiciones seguras de circulación de los trenes y se reanudó el servicio sin mayor contratiempo.

Durante el simulacro, también se realizaron ejercicios de apoyo y primeros auxilios a personas desmayadas, con la participación de especialistas del Metro en Protección Civil.

