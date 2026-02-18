La alcaldía Benito Juárez informó que durante el Simulacro Regional de este día se evacuaron 103 edificios públicos.

El alcalde Luis Mendoza señaló la importancia que tienen estos ejercicios en los que cada vez más personas se involucran, demostrando que estar preparados para actuar ante un siniestro puede salvar vidas.

“En este simulacro que es tan importante, debemos de tomar y tener todas las medidas y estar preparados todo el tiempo. Estamos siempre listos y al pendiente de todas las estrategias y protocolos, para que cuando suceda, tengamos las cosas en orden”, externó el alcalde.

Lee también Video muestra activación manual de alerta sísmica en celulares durante simulacro; así funcionó el sistema en CDMX y Edomex

Una vez que se activaron los protocolos de emergencia y tras supervisar que todo se encontrara en orden, se reportó saldo blanco. De acuerdo con la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, 6 mil 276 personas participaron en el simulacro, desalojando 103 edificios públicos.

Al término del ejercicio, se instaló la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, en donde Liliana Aguilar, directora del área, destacó la importante inversión que el alcalde Luis Mendoza ha realizado para reforzar las tareas en este rubro, al adquirir equipo de primer nivel único en toda la Ciudad de México.

“Hemos mejorado esos procesos a través de capacitaciones. Soy fiel creyente que la gestión integral de riesgos no solamente es la gente, evidentemente nos da valor agregado, pero también son las maquinarias, equipos que a bien de nuestro alcalde, no han brindado las herramientas para poder tener esta primera respuesta a la población, que es única dentro de las alcaldías”, afirmó la funcionaria.

Lee también CDMX capacitará a hoteles y restaurantes rumbo al Mundial 2026; estrategia de protección civil ante sismos

Al respecto, Pablo Yanes, secretario de Planeación, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció el valor de trabajar estas acciones de manera conjunta en beneficio de la población.

“Subrayar el compromiso del Gobierno de la Ciudad, asumiendo además un tema como el de protección civil y gestión del riesgo, pues es un tema de política común, de esfuerzos conjuntos, en donde, diferentes órdenes de gobierno y diferentes expresiones políticas tenemos que trabajar de la mano como se ha estado haciendo aquí, entonces, es un gusto la colaboración de la alcaldía”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL