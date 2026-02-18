La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que durante el Primer Simulacro Metropolitano realizado la mañana de este miércoles participaron 16 mil 251 policías de diversas areas.

Asimismo, se usaron mil 632 vehículos, 5 motocicletas, 15 grúas, 10 ambulancias y 6 motoambulancias y tres unidades de rescate de la Policía.

La SSC mencionó que los cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores realizaron sobrevuelos por las 16 alcaldías para supervisar las actividades durante el simulacro.

Por su parte, efectivos de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial apoyaron con el sobrevuelo de un dron en la zona centro de la capital para la captación de imágenes e información en tiempo real.

Elementos de la Policía Auxiliar asignados a las instalaciones en diferentes estaciones del Metro auxiliaron a usuarios a replegarse y desalojar.

Mientras, personas privadas de la libertad en los 13 Centros Penitenciarios de la capital, así como personal administrativo, evacuaron inmuebles y participaron en el ejercicio.

