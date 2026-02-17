La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en este 2026 se invertirán 7 mil millones de pesos para la realización de 643 obras de agua, drenaje y saneamiento para la Ciudad de México, entre ellos, 10 mil metros de colectores de drenaje en seis alcaldías que resultaron muy afectadas por las fuertes lluvias del año pasado.

Como parte de este plan, se contempla la inversión de 3 mil 360 millones de pesos para 318 acciones de drenaje por toda la capital; 3 mil 80 millones de pesos para 304 acciones de agua potable; así como 560 millones de pesos para 21 acciones relacionadas con saneamiento.

Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.

“En 2026, estamos aumentando 77% la inversión en obras, así que cuando decimos que estamos construyendo, que estamos avanzando en la capital de la inversión y de la inversión pública, es porque se estamos destinando de manera histórica, recursos a lo que más requiere la población”, dijo.

Lee también: Retiran 17 vehículos abandonados en Benito Juárez; operativo mejora seguridad y orden en colonias Albert, Mixcoac y Portales

Brugada Molina adelantó que entre las obras que se harán este año destaca el desazolve de mil 200 kilómetros de drenaje.

Además, adelantó que este año se construirán 10 mil metros de colectores de drenaje, en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, que fueron afectadas por las lluvias del año pasado.

Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.

“Estamos construyendo obra, nuevos colectores de drenaje, que contribuyen para la canalización de las aguas de lluvia; se estarán construyendo 10 mil metros de colectores de drenaje, justo en Iztapalapa, en la Gustavo A. Madero, en la Magdalena Contreras, en Tlalpan, en Iztacalco, en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Si recordamos, son las zonas en donde hubo problemas, donde hubo inundaciones”, señaló.

Lee también: Choque de microbús de la Ruta 111 en Álvaro Obregón deja 12 lesionados; Semovi evalúa sanciones al transporte público

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr