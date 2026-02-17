Más Información

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La jefa de Gobierno, , adelantó que en este 2026 se invertirán 7 mil millones de pesos para la realización de 643 obras de agua, drenaje y saneamiento para la Ciudad de México, entre ellos, 10 mil metros de colectores de drenaje en seis alcaldías que resultaron muy afectadas por las fuertes lluvias del año pasado.

Como parte de este plan, se contempla la inversión de 3 mil 360 millones de pesos para 318 acciones de drenaje por toda la capital; 3 mil 80 millones de pesos para 304 acciones de agua potable; así como 560 millones de pesos para 21 acciones relacionadas con saneamiento.

Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.
Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.

“En 2026, estamos aumentando en obras, así que cuando decimos que estamos construyendo, que estamos avanzando en la capital de la inversión y de la inversión pública, es porque se estamos destinando de manera histórica, recursos a lo que más requiere la población”, dijo.

Lee también:

Brugada Molina adelantó que entre las obras que se harán este año destaca el desazolve de mil 200 kilómetros de drenaje.

Además, adelantó que este año se construirán , en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, que fueron afectadas por las lluvias del año pasado.

Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.
Brugada revela inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje. Foto: Especial.

“Estamos construyendo obra, nuevos colectores de drenaje, que contribuyen para la canalización de las aguas de lluvia; se estarán construyendo 10 mil metros de colectores de drenaje, justo en Iztapalapa, en la Gustavo A. Madero, en la Magdalena Contreras, en Tlalpan, en Iztacalco, en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Si recordamos, son las zonas en donde hubo problemas, donde hubo inundaciones”, señaló.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]