La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se habilitarán entre cinco y seis macrocentros en distintos puntos de la CDMX para que la población pueda acudir a vacunarse contra el sarampión, además de los módulos que se han habilitado en mercados y estaciones del Metro.

Aunque dijo que más adelante darán a conocer más datos al respecto, explicó que estos espacios serán similares al que se instaló en la Central de Abasto (Ceda) en Iztapalapa, el cual actualmente ofrece vacunas durante la madrugada.

“Estamos pensando en llevar a cabo algunos cinco o seis macrocentros en la ciudad, en lugares clave, donde la gente pueda estacionarse, pueda tener condiciones de ser atendidos; y esto ya va a ser esta semana, que vamos a empezar con los macrocentros y les estaremos informando a tiempo”, explicó.

