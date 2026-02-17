Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

La jefa de Gobierno, , adelantó que se habilitarán entre cinco y seis macrocentros en distintos puntos de la CDMX para que la población pueda acudir a vacunarse contra el, además de los módulos que se han habilitado en mercados y estaciones del Metro.

Aunque dijo que más adelante darán a conocer más datos al respecto, explicó que estos espacios serán similares al que se instaló en la Central de Abasto (Ceda) en Iztapalapa, el cual actualmente ofrece vacunas durante la madrugada.

“Estamos pensando en llevar a cabo algunos cinco o seis macrocentros en la ciudad, en lugares clave, donde la gente pueda estacionarse, pueda tener condiciones de ser atendidos; y esto ya va a ser esta semana, que vamos a empezar con los macrocentros y les estaremos informando a tiempo”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]