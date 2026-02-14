Ante el aumento de casos de sarampión en la Ciudad de México, algunos capitalinos han optado por volver al uso de cubrebocas de manera cotidiana para “evitar contagios” o simplemente “por precaución”.

En un recorrido por calles del Centro Histórico, EL UNIVERSAL constató que la gran mayoría de los transeúntes no portan cubrebocas, aun cuando los contagios se han disparado, sumando 217 al corte de este jueves.

No obstante, hay algunos habitantes para quienes su salud “no es un juego”, por lo que no han dudado en salir a la calle con cubrebocas.

Tal es el caso de la señora Guadalupe, quien en su paso por el corredor de Madero llevaba puesto su cubrebocas, “porque hay muchos contagios de sarampión y la verdad prefiero prevenir”.

Para esta capitalina, “mi salud y la de mi familia no son un juego, prefiero tener precaución y usar cubrebocas”, dijo.

Magdalena Hernández, de 47 años, quien estaba de paso por calles del Centro Histórico, explicó que porta cubrebocas “por seguridad y porque ahorita hay sarampión, también gripa, influenza, todo eso; aparte yo soy diabética”.

Afirma que “mucha gente seguramente aprendió de la pandemia de Covid-19, y se cuidan y protegen más, utilizan el cubrebocas, se van a vacunar”.

Yahir, un joven de 16 años, quien caminaba a la altura de la calle Isabel la Católica, explicó que se puso cubrebocas este viernes porque tiene síntomas de gripe, como escurrimiento nasal, por lo que prefirió portarlo “para no andar contagiando”, aunque refiere que no es precisamente por temor al sarampión.

Señaló que ya revisó su cartilla de vacunación y no cuenta con el biológico, por lo que “pronto” acudirá a algún módulo para vacunarse.

Sobre el corredor de Madero, uno de los puntos más transitados del Centro Histórico, esta casa editorial hizo un recuento de las personas que sí llevaban cubrebocas. En cuestión de poco más de 15 minutos pasaron por esta vialidad 32 personas que sí llevaban, el resto iban sin nada.

Sobre la Alameda Central también se vio a algunos ciudadanos e, incluso, a familias completas portando cubrebocas.