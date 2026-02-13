La caída de un objeto metálico en las vías de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Indios Verdes a Universidad, generó una interrupción en el servicio.

Alrededor de las 19:40 horas de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se hacían maniobras con la finalidad de retirar un objeto metálico de la zona de vías.

Debido a esta falla se implementó servicio provisional de Indios Verdes a La Raza y de Balderas a Universidad. A la par de que en el tramo La Raza-Balderas se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para apoyar a las y los usuarios.

Después de la suspensión del servicio del tramo La Raza-Balderas de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, usuarios cambiaron de transporte público, como al Metrobús. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“Se realizan maniobras finales en la Línea 3 del @MetroCDMX, previo a reanudar la operación en su totalidad. Nuestro personal continúa trabajando en la zona para restablecer el servicio a la brevedad. Sigue las indicaciones del Sistema y toma previsiones. Gracias por tu comprensión ante esta contingencia”, compartió el director del STC, Adrián Rubalcava, a través de su cuenta de X.

Alrededor de una hora después de que se reportó la falla, el Metro informó que el servicio quedaba restablecido en su totalidad.

Usuarios compartieron videos mediante redes sociales en los cuales se observa que quedaron atrapados al interior de vagones a oscuras.

Mientras que al exterior de las estaciones ubicadas en el tramo La Raza-Balderas, se observaron largas filas de personas esperando para abordar por una unidad de RTP.

