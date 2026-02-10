Trabajadores del Metro colocan 72 durmientes sintéticos en sustitución de piezas obsoletas, en el aparato de vía 11B, ubicado en la zona de transición hacia la Línea 5, entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

El Sistema de Transporte Colectivo explicó que los nuevos durmientes forman parte de un paquete de mil 906 piezas, adquiridas con la finalidad de mejorar las condiciones de las vías de Línea B, en beneficio de más de 400 mil usuarios diarios.

Trabajadores del Metro colocan 72 durmientes sintéticos en la zona de transición hacia la Línea 5. Foto: Especial.

Lee también: Captura de Gabriela “N”, señalada por atropellar a motociclista en Iztapalapa, es muestra de la lucha contra la impunidad: Brugada

Detalló que los trabajos no afectan el servicio al público usuario y concluirán en fecha próxima.

Remarcó que se labora los 365 días del año en acciones puntales de mantenimiento, para favorecer a los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red de 12 líneas.

Trabajadores del Metro colocan 72 durmientes sintéticos en la zona de transición hacia la Línea 5. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr