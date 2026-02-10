La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) —además de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación)— que todos los turistas que visiten la Ciudad de México con motivo del Mundial de Futbol se apliquen la vacuna contra el sarampión.

En conferencia de prensa, la mandataria aseveró que el Mundial es un evento internacional muy importante por lo que es necesario que todos “nos cuidemos” para proteger a la comunidad.

Lee también: Elementos de la Marina y un motociclista resultan lesionados tras accidente vial en Rinconada Granjas Coapa; ninguno fue hospitalizado

“Vamos a pedirle no sólo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rumbo al Mundial se apliquen la vacuna del sarampión y nos cuidamos todos. El sarampión no se generó aquí en México. Vino del extranjero; no quiero decir de qué país, para no generar problemas, pero pues hay que cuidarnos todos. Es un evento internacional muy importante y tenemos que cuidarnos. Entonces sí vamos a pedir que vengan vacunados y eso es proteger. Ellos se protegen y nos protegemos como comunidad”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr