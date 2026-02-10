La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la detención en Oaxaca de Gabriela “N”, acusada de atropellar a Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida el pasado 3 de enero, en la alcaldía Iztapalapa, es una muestra del papel de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en la lucha contra la impunidad.

“El hecho de que ya hayan detenido a esta persona, muestra el papel de la Fiscalía, de luchar contra la impunidad”, dijo durante una conferencia de prensa.

Brugada Molina aseguró que en la CDMX en cualquier caso se hace un esfuerzo grande para poder dar con los responsables de delitos y detenerlos “así se escondan donde se escondan y hacer las detenciones correspondientes, de los responsables de delitos como éste”.

“Es parte de lo que en esta ciudad se avanza, de cero impunidad. Es un avance. Hubo un conjunto de protestas de los familiares y toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos, vecinos, que se sumaron a estas luchas y hoy está ahí la respuesta concreta y con el objetivo adecuado”, afirmó.

El motociclista perdió la vida luego de ser arrollado en el cruce de Periférico y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa. Tras el impacto, el cuerpo del hombre de 52 años quedó atrapado debajo del vehículo sin que la conductora detuviera la marcha del carro, por lo que fue arrastrado por varios metros, causando su muerte.

Poco más de un mes después del hecho, este martes, las autoridades de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ-CDMX confirmaron la detención de Gaby “N” en el estado de Oaxaca.

