El Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia del diputado de Morena, Gerardo González García para que Víctor Hugo Lobo Rodríguez, continúe como suplente y se incorpore a los trabajos legislativos.

El legislador envió al Congreso capitalino la petición que fue avalada, y entró en vigor este martes. Derivado que el morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez ya tomó protesta, por lo que se sumará a los trabajos legislativos.

Gerardo González García (05/02/2026). Foto: Especial

González García rindió protesta como legislador el pasado 1 de septiembre de 2024, pero un día después su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, asumió el cargo.

El pasado 21 de enero de 2026, Gerardo González anunció su regreso como legislador local, lo que provocó tensión afuera del Congreso y terminó con su traje roto.

Sin embargo, el pasado 5 de febrero el titular de la diputación Gerardo González anunció que solicitaría nuevamente licencia para que Hugo Lobo retornara a sus actividades como legislador tras un acuerdo.

