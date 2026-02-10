El Gobierno de México, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), convocó a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México a exhortar a la población a participar en el Simulacro Nacional por Sismo, programado para el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas.

A través de un comunicado, informó que este ejercicio se llevará a cabo únicamente en la Ciudad y el Estado de México, y forma parte de una estrategia local que busca evaluar los protocolos internos de emergencia, medir los tiempos de respuesta de los cuerpos de auxilio y fortalecer la coordinación entre instituciones y ciudadanía.

Explicó que la hipótesis del simulacro será un sismo de magnitud 7.2, con epicentro localizado a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Durante el ejercicio se pondrán a prueba los planes de contingencia en inmuebles públicos y privados, así como en unidades habitacionales y se activarán los altavoces de alerta sísmica, por lo que anima a la población a estar informados y mantener la calmada de manera responsable durante el ejercicio.

Las recomendaciones que ofreció son:

Revisar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y contar con una mochila de emergencia completa y accesible.

Desarrollar el repliegue o la evacuación hacia las zonas de menor riesgo.

Realizar el ejercicio con seriedad, ya que conocer el sonido de la alerta sísmica y reconocer los puntos de reunión puede ayudar en una situación de sismo real.

