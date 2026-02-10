La alcaldía Cuauhtémoc informó que la noche de este lunes se registró un incendio en un respiradero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cerca de la estación Glorieta de Insurgentes, entre Avenida Insurgentes y Chapultepec, que dejó como saldo un gato siamés con quemaduras.

Señaló que el felino presentó quemaduras en almohadillas y pelaje. Indicó que el animal recibió atención prehospitalaria, incluyendo suministro de oxígeno, y posteriormente fue entregado a su propietario.

En un comunicado, la demarcación indicó que en el sitio se identificó la quema de un campamento utilizado por una persona en situación prioritaria.

Refirió que personal de la alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, realizó una entrada forzada al lugar y labores de extinción con apoyo de unidades de ataque rápido.

Mencionó que el fuego fue controlado y extinguido en su totalidad, y se llevaron a cabo trabajos de remoción y enfriamiento en un área aproximada de 10 por 10 metros.

Detalló que en el operativo participó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y Policía de la Ciudad de México.

