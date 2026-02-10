Más Información

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que los trabajadores aprobaron la propuesta de incremento salarial del 3.5% y entrega de vales de despensa, que presentó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, como parte de las negociaciones laborales con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

En un comunicado de prensa, la ATM destacó que el acuerdo contempla un incremento salarial del 3.5% para todos los trabajadores, así como ajustes adicionales diferenciados en el tabulador salarial, que representan aumentos variables según categoría, los cuales oscilan entre aproximadamente 9% y 11%, adicionales al incremento general.

También, dijo, se logró un aumento en los vales de despensa, como apoyo a la economía familiar de los trabajadores frente al encarecimiento de la canasta básica.

“Este resultado es producto de la unidad de las y los trabajadores y del diálogo constante con las autoridades. Logramos un incremento general al salario y mejoras adicionales en el tabulador que reconocen las distintas categorías laborales dentro del STE”, señaló Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM.

 El dirigente sindical informó que aún quedan temas administrativos por formalizar, por lo que continuará el trabajo conjunto con la autoridad.

“Sostendremos una reunión de seguimiento con el Secretario de Movilidad para firmar los acuerdos pendientes mediante una minuta de trabajo. Posteriormente, estos serán llevados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para formalizar el convenio y garantizar el cumplimiento de todo lo acordado”, añadió Martínez Hernández.

