Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Morena en el congreso de la Ciudad de México reconoció al puertorriqueño por visibilizar con creatividad y coraje las luchas del pueblo latinoamericano.

El puertorriqueño participó recientemente en el show de medio tiempo del Super Bowl.

El diputado de Morena, Victor Hugo Romo fijó este martes un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario y aseguró que gracias al trabajo del cantante se pone a Latinoamérica, su cultura, como un símbolo de resistencia. "Es Benito Antonio Martínez Ocasio no solo como artista, sino como voz de resistencia y símbolo del orgullo latino",dijo.

“Estoy solicitando el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario de Morena para dar un posicionamiento que es en realidad un reconocimiento público al artista puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, quien ha sabido utilizar su proyección internacional para visibilizar con creatividad y coraje las luchas del pueblo latinoamericano”, indicó.

“Mientras algunos celebran en la conferencia anual de acción política conservadora, aplaudiendo la represión de ICE, otros como Benito o Bad Bunny, trabajan desde el arte por amor y dignidad latinoamericana”, sostuvo.

