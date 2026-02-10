Con su actuación este domingo, Bad Bunny no sólo logró el espectáculo más visto del medio tiempo del Super Bowl, con 142 millones de espectadores en el mundo, también hizo el touchdown soñado.

En sus 13 minutos sobre la cancha, elevó las reproducciones de música y de lecciones de español en streaming y recibió agradecimientos de grupos como Los Pleneros de la Cresta, que tocaron con él, por resaltar la cultura autóctona de Puerto Rico; lo mismo de sus paisanos René Joglar (Residente), Luis Fonsi y Manny Manuel.

También fue objeto de análisis de académicos, de felicitaciones de artistas estadounidenses y de reacciones de políticos, entre ellos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

“Muy interesante, ¿No? Que haya cantado en español en el Super Bowl… y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano", expresó en su conferencia mañanera de este lunes.

En el país del Conejo Malo, Los Pleneros de la Cresta lo celebraron.

“Estar en el escenario del Super Bowl junto a Bad Bunny no fue solo una invitación artística, fue un acto de afirmación cultural”, dijeron orgullosos.

Sacude el streaming

En el mundo digital, el intérprete de “Nueva Yol” y “Un verano sin ti” sacudió el streaming. De acuerdo con cifras de Spotify, las reproducciones de su música en Estados Unidos aumentaron 470 % y las globales crecieron 210 % tras su show en el Super Bowl.

De este éxito también se llevaron su parte los invitados, como Ricky Martin, con un aumento de 145% en EU.

En tanto, la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registró un incremento del 35 % con respecto a la semana anterior en los usuarios que iniciaron lecciones de español, según su informe en X.

Pero Benito Martínez Ocasio se mantiene a nivel cancha, y en medio del maremoto de reacciones, se dio tiempo para agradecer a quienes le proporcionaron la camiseta clara de Zara que lució en su actuación.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten”, dijo en una tarjeta enviada a los empleados de la compañía en Sabón, Galicia, acompañada de la camiseta con el dorsal 64 que portó en el show. Con información de EFE.