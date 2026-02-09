Más Información

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

conquistó al mundo con su show de medio tiempo en el Super Bowl LX, con el que hizo una celebró a la música latina, la diversidad cultural y a su propio recorrido artístico.

Durante su actuación, Benito le regaló a los más de 100 millones de espectadores música, baile y muchos invitados especiales; sin embargo, hubo un emotivo momento que se robó la atención y el corazón del público.

Y es que, después de lanzar un mensaje sobre lo importante que es no dejar de creer en los sueños, el cantante caminó hacia un niño que se encontraba en el escenario y le entregó uno de sus Grammys.

Lee también

La imagen no tardó en hacerse viral, y es que muchos aseguraron que aquel pequeño se trataba de Liam Ramos, un niño ecuatoriano que fue arrestado por el ICE. La teoría se vino abajo cuando el protagonista de esa escena recurrió a las redes sociales para dedicar un mensaje al cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lincoln Fox, el menor en cuestión, publicó un video para revivir el momento que calificó como un verdadero honor.

"Recordaré este día por siempre", escribió junto al clip.

En un segundo post, Fox dejó claro que su presencia fue parte del concepto escénico del show y expresó la emoción que significó compartir escenario con el "Conejo Malo".

"Un día emocional e inolvidable al ser elegido para interpretar al joven Benito, un momento simbólico en el que el futuro le entrega al pasado un Grammy. Un recordatorio de que los sueños se cumplen y de que nunca es demasiado temprano para soñar en grande", agregó.

El niño también aprovechó el momento para hablar sobre la confusión por su identidad; incluso, dedicó unas palabras al pequeño Liam, cuyo caso ha despertado el interés colectivo.

"Enviando amor a Liam Ramos. Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido por y hogar de tantos inmigrantes trabajadores", finalizó.

Lincoln, de apenas cinco años, ya tiene una carrera como actor. Ha participado en varios comerciales y ha sido imagen de algunas tiendas como Walmart y Target.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]