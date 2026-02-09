Bad Bunny conquistó al mundo con su show de medio tiempo en el Super Bowl LX, con el que hizo una celebró a la música latina, la diversidad cultural y a su propio recorrido artístico.

Durante su actuación, Benito le regaló a los más de 100 millones de espectadores música, baile y muchos invitados especiales; sin embargo, hubo un emotivo momento que se robó la atención y el corazón del público.

Y es que, después de lanzar un mensaje sobre lo importante que es no dejar de creer en los sueños, el cantante caminó hacia un niño que se encontraba en el escenario y le entregó uno de sus Grammys.

La imagen no tardó en hacerse viral, y es que muchos aseguraron que aquel pequeño se trataba de Liam Ramos, un niño ecuatoriano que fue arrestado por el ICE. La teoría se vino abajo cuando el protagonista de esa escena recurrió a las redes sociales para dedicar un mensaje al cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lincoln Fox, el menor en cuestión, publicó un video para revivir el momento que calificó como un verdadero honor.

"Recordaré este día por siempre", escribió junto al clip.

En un segundo post, Fox dejó claro que su presencia fue parte del concepto escénico del show y expresó la emoción que significó compartir escenario con el "Conejo Malo".

"Un día emocional e inolvidable al ser elegido para interpretar al joven Benito, un momento simbólico en el que el futuro le entrega al pasado un Grammy. Un recordatorio de que los sueños se cumplen y de que nunca es demasiado temprano para soñar en grande", agregó.

El niño también aprovechó el momento para hablar sobre la confusión por su identidad; incluso, dedicó unas palabras al pequeño Liam, cuyo caso ha despertado el interés colectivo.

"Enviando amor a Liam Ramos. Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido por y hogar de tantos inmigrantes trabajadores", finalizó.

Lincoln, de apenas cinco años, ya tiene una carrera como actor. Ha participado en varios comerciales y ha sido imagen de algunas tiendas como Walmart y Target.

