Bad Bunny estuvo en el Super Bowl LX y su polémica "casita" también.

Polémica, pero muy característica, la pequeña estructura rosa que ha acompañado al "Conejo malo" a lo largo de su "Debí tirar más fotos tour" se hizo presente en el show de medio tiempo y, durante un momento, logró robarle la atención a Benito.

En medio de la cancha del Levi's Stadium, la casita se alzó por todo lo alto y tuvo, quizá, a los inquilinos más importantes hasta ahora.

Lee también Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados especiales de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Si bien, Lady Gaga y Ricky Martin acompañaron al reggaetonero en el lado musical, ellos no fueron los únicos invitados especiales; y es que Bad Bunny sorprendió con la aparición de algunos de los latinos más importantes del mundo del espectáculo.

Como ya es tradición durante los conciertos de Benito, en esta parte de la escenografía suelen congregarse algunas personalidades VIP, y en esta ocasión incluyeron a actores de Hollywood como Pedro Pascal y figuras del reggaetón de la talla de Karol G.

Cardi B, Karol G y Jessica Alba en la famosa casita de Bad Bunny. Foto: AFP.

El protagonista de "The last of us" provocó gritos y chiflidos cuando fue captado por las cámaras bailando al ritmo de la música; mientras que a su lado se pudo ver a Jessica Alba, Cardi B, Young Miko y en representación de México estuvo Ana de la Reguera.

En sus historias de Instagram, la actriz mexicana compartió el detrás de cámaras, desde que se encontraba en las tribunas junto a Pascal hasta el momento del show.

Lee también Bad Bunny en el Super Bowl LX: sigue EN VIVO el show de medio tiempo