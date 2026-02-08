Más Información

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

hizo historia este domingo, y es que, no solo se convirtió en el primer solista latino en protagonizar un show de medio tiempo del Super Bowl; sino que logró poner a Latinoamérica en tendencia.

Después de las 19:00 horas, el llamado "Conejo malo" apareció en la cancha del Levi's Stadium, vestido completamente de blanco y con un balón de americano que decía "Together we are America".

"Tití me preguntó" fue la canción elegida para que Benito arrancara; sin embargo, lo que más llamó la atención del público fueron los invitados especiales: y

Lee también

La primera en aparecer fue Gaga. Luciendo un espectacular vestido azul y una flor roja en el pecho, la estadounidense interpretó una versión salsa de "Die with a smile", canción en la que colabora con Bruno Mars.

En esta ocasión, la "Mother monster" se dejó llevar por el sabor latino y además cantar, compartió unos pasos de baile con Benito, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Bad Bunny puso a bailar a Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: EFE
Bad Bunny puso a bailar a Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: EFE

Pero las sorpresas no terminaron ahí, un segundo invitado especial apareció en la cancha. Después de "Nuevayol", una guitarra en solitario resonó de entre "la maleza" y entonces se dejó ver Ricky Martin.

Aunque apenas si apareció unos segundos, el boricua interpretó una estrofa de "Lo que le pasó a Hawái" y fue tiempo suficiente para encender al público y a las redes.

Ricky Martin en el Super Bowl LX. Foto: AFP
Ricky Martin en el Super Bowl LX. Foto: AFP

Esta es la primera vez que el intérprete de "La vida loca" actúa en la final de la NFL, mientras que para Gaga es su segunda vez. En 2017 fue la artista principal del espectáculo, además cantó el himno nacional en el Super Bowl 50.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]