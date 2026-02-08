Bad Bunny hizo historia este domingo, y es que, no solo se convirtió en el primer solista latino en protagonizar un show de medio tiempo del Super Bowl; sino que logró poner a Latinoamérica en tendencia.

Después de las 19:00 horas, el llamado "Conejo malo" apareció en la cancha del Levi's Stadium, vestido completamente de blanco y con un balón de americano que decía "Together we are America".

"Tití me preguntó" fue la canción elegida para que Benito arrancara; sin embargo, lo que más llamó la atención del público fueron los invitados especiales: Ricky Martin y Lady Gaga.

La primera en aparecer fue Gaga. Luciendo un espectacular vestido azul y una flor roja en el pecho, la estadounidense interpretó una versión salsa de "Die with a smile", canción en la que colabora con Bruno Mars.

En esta ocasión, la "Mother monster" se dejó llevar por el sabor latino y además cantar, compartió unos pasos de baile con Benito, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Bad Bunny puso a bailar a Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: EFE

Pero las sorpresas no terminaron ahí, un segundo invitado especial apareció en la cancha. Después de "Nuevayol", una guitarra en solitario resonó de entre "la maleza" y entonces se dejó ver Ricky Martin.

Aunque apenas si apareció unos segundos, el boricua interpretó una estrofa de "Lo que le pasó a Hawái" y fue tiempo suficiente para encender al público y a las redes.

Ricky Martin en el Super Bowl LX. Foto: AFP

Esta es la primera vez que el intérprete de "La vida loca" actúa en la final de la NFL, mientras que para Gaga es su segunda vez. En 2017 fue la artista principal del espectáculo, además cantó el himno nacional en el Super Bowl 50.

