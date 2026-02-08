No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y tal como se anunció hace ya varios meses, esta noche, Bad Bunny es el encargado de ponerle sabor latino a la fiesta máxima de la NFL: el Super Bowl.

En medio de varias críticas y una tensa situación migratoria en los EU, el reggaetonero se apoderará de la cancha del Levi's Stadium de California, para poner a bailar a los aficionados de los Patriotas y los Halcones marinos con algunos de sus más grandes éxitos.

A pesar de los intentos de cancelación, se espera que el llamado "Conejo Malo" supere el récord de audiencia de 133 millones de espectadores que Kendrick Lamar impuso en 2025; y es que, desde que se anunció su participación cientos de estadounidenses comenzaron a registrar sus avances aprendiendo español.

Esta es la primera vez que un artista latino, en solitario, logra llegar a uno de los eventos deportivos más importantes, por lo que las expectativas son altas.

Espectáculos 05:14 PM Green Day enciende la cancha del Super Bowl LX Antes de la patada inicial del partido, la banda liderada por Billy Joe Armstrong tomó la cancha para dar inicio con el show previo. La agrupación hizo vibrar a los asistentes con temas como "Holiday" y "American Idiot". Aunque, debido a su discurso antiTrump, se esperaba que dieran algún mensaje, los músicos cumplieron con su tarea sin ninguna otra sorpresa.

Espectáculos 03:00 PM ¿Dónde y a qué hora ver el medio tiempo del Super Bowl? El show de Bad Bunny podrá verse en punto de las 19:30 horas (tiempo de México) y se transmitirá por televisión abierta, televisión de paga y streaming. En señal abierta será transmitido en en Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de Tv Azteca. Mientras que las cadenas ESPN y Fox Sports harán lo propio en señal de paga. Las opciones de streaming incluyen plataformas como Disney+ (disponible para cuentas premium), Vix (también para cuentas premium) y DAZN (con NFL Game Pass).





