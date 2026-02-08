Bad Bunny no está solo. Mientras crecen las críticas por su participación en el medio tiempo del Super Bowl LX, varios famosos han salido a respaldarlo públicamente.

Faltan apenas unos minutos para que el "Conejo malo" pise la cancha del Levi´s Stadium y le imprima el sabor latino al juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones marinos de Seattle, pero las muestras de apoyo ya inundan las redes sociales.

Una de las primeras en manifestarse a favor del boricua fue Katy Perry, la cantante hizo uso de su cuenta oficial de X para dedicarle unas palabras de aliento: "Tu puedes con esto Benito, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano", escribió.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

JLo, por su parte, también mandó un mensaje al intérprete de "Debí tirar más fotos", en el que se dijo orgullosa de él y recordó cuando ambos compartieron escenario en el Super Bowl 2020.

"Bad Bunny…mandándote todo el amor y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito".

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

Thalía también expresó su apoyo al reggaetonero y recordando parte de la letra de "Tití me preguntó", firmó como el primer amor del cantante:

"¡Vamos Benito! ¡A romperla como siempre! Atte: Tu primer amor".

Shakira, con quien Benito actuó en 2020, fue otra figura que se lanzó a favor del cantante con un breve pero contundente mensaje:

"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche", publicó en Instagram.

Natti Natasha, Gloria Trevi, Alejandro Sanz y hasta Bobby Pulido, fueron otras de las celebridades que mandaron sus mejores deseos a Bad Bunny, este último, incluso, aseguro que este día es más importante para él que cuando le toco actuar en un partido de los playoffs.

"Que Bad Bunny esté haciendo eso hoy en el escenario más grande del mundo me enorgullece aún más de lo que significa este día para todos los latinos. ¡Dale con todo, Benito!", escribió.

Last year, I had the chance to sing the halftime show at the Houston Texans playoff game against the Chargers. I was incredibly nervous because I was going to sing in Spanish. I expected some boos, but the crowd was very respectful and embracing of our culture. The fact that Bad… — Bobby Pulido (@bobbypulido425) February 8, 2026

Pero, quien destacó fue Marco Antonio Solís. "El Buki" se tomó el tiempo para escribir unas emotivas palabras a Benito y lo felicitó por llegar a uno de los escenarios mundiales más importantes:

"La música también abre caminos. Mucho éxito esta noche, Benito, llevando tu verdad y tu sonido a un escenario que ve el mundo entero. Que hable la música y ¡qué viva la comunidad latina!".

