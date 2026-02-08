A unas cuantas horas de que el Super Bowl concentre la atención mundial, la polémica alrededor del show de medio tiempo y la participación de Bad Bunny volvió a surgir en redes sociales.

Desde que se anunció que el llamado “Conejo Malo” sería el encargado de protagonizar el medio tiempo de la NFL, las críticas entre los simpatizantes del presidente Donald Trump, debido al discurso del cantante a favor de los migrantes, no se hizo esperar.

Entre las voces que se han manifestado en contra del reggaetonero se encuentra la de Eduardo Verástegui, quien en días previos ya había calificado la música del reguetonero como “basura tóxica”. Sin embargo, a poco tiempo del show, volvió a hacer uso de su perfil social para arremeter en contra del boricua.

En un primer mensaje, el exactor mexicano invitó a Benito a convertirse en un "Conejo bueno" y disculparse públicamente por "el daño" que, asegura, le ha hecho a la sociedad con su trabajo:

"Lo primero sería ofrecer una disculpa pública por el daño que en el pasado causó con su comportamiento y con letras tóxicas y denigrantes. Si es cierto que ha cambiado, ese cambio debe reflejarse con hechos: eliminando de sus conciertos y de su mensaje todo ese ruido tóxico", escribió.

Verástegui afirmó que de ser así, él sería el primero en celebrarlo y apoyarlo; incluso extendió esta invitación a otros talentos.

En una segunda publicación, el protagonista de "Soñadoras" cambió su discurso y se lanzó, de nueva cuenta, contra Bad Bunny, ahora tachándolo de "vulgar".

“Cuando un artista como Bad Bunny convierte la vulgaridad en virtud, la cosificación de la mujer en mercancía y el hedonismo vacío en proyecto de vida, estamos ante ruido tóxico que corrompe”, agregó.

Asimismo, dijo que su crítica no es un intento de censura, sino una cuestión ética y moral:

“Defender una cultura sana no es censura. Es responsabilidad moral. Es amor por los niños, por los jóvenes y por nuestros hijos. La pregunta no es si vende. La pregunta es: ¿eleva o degrada?”, finalizó.

Las palabras del ahora activista abrieron el debate entre los usuarios, y es que, mientras unos apoyaron su mensaje contra Bad Bunny, otros lo cuestionaron y hasta le recordaron su paso por los escenarios:

"Y tú, ¿quién eres para exigir? ¿te crees Dios?", "Estás a tiempo de cambiar, hazlo por el bien de la juventud", "Estás obsesionado con él", "¿Ya se te olvidó cuando salías en Kairo? No cantaban, solo enseñaban", "¿Por qué no le haces la misma invitación a Trump?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero mientras Verástegui se pronuncia en contra de Bad Bunny, artistas como Katy Perry, Ricky Martin y hasta Eugenio Derbez le han expresado su apoyo.

