La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Culturas comunitarias y populares: Rezago, limitaciones y opacidad

Una década de la Secretaría de Cultura, feria de cifras, aprovechamiento pendiente

Hoy se llevará a cabo el y, más allá del enfrentamiento entre los Patriots y Seahawks, el es lo que más expectativas está causando, esto debido al espectáculo de , ¿a qué hora podrás disfrutar de la actuación del puertorriqueño?

Este domingo, 8 de febrero, se acaba, finalmente, la espera para ver a "" presentarse en el evento por antonomasia de la liga nacional de fútbol americano.

Su presencia en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, ha acaparado la atención global, esto no sólo por el hecho de que, en la actualidad, Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista más escuchado mundialmente, sino por la reprobación de los republicanos, especialmente de parte de , de que el boricua se presente en el evento deportivo.

¿A qué hora ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

Mientras que el 47° presidente de Estados Unidos considera que la decisión de la NFL, de que Benito presida el "halftime show", es "pésima", "horrible" y "ridícula", millones de personas esperan, aún con más interés que lo ocurrirá durante el partido, el show del cantante, pese a que este tendrá una duración de sólo 13 minutos, frente a los 60 minutos de juego (cuatro cuartos de 15 minutos).

El enfrentamiento dará inicio a las 17:30 horas (0 5:30 pm) y, si bien, está contemplado que "el Conejo malo" aparezca en el área de juego, a las 19:00 horas (o 7:00 pm), la realidad es que, por la naturaleza del partido, en que hay momentos en que se detiene el tiempo, ya sea porque un jugador sale del campo, o por si hay una lesión, o se revisa una jugada, que quizá su participación se retrase unos minutos.

¿Dónde ver el Super Bowl?

Para no perderte ni un momento del show intermedio, es recomendable que sintonices el espectáculo con unos minutos de anticipación; puedes consultar la transmisión en vivo, a través de las cuentas oficiales de DAZN NFL Games Pass, o a través de streaming por Disney+, Prime Video y Vix Premium, o por televisión abierta, mediante la cobertura de los canales 5 y 7.

melc

