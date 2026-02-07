Más Información

Analizan similitudes entre el Juego de Pelota y la Danza de los Voladores

El GuggenSITO, un museo inflable para ser intervenido

ART BASEL QATAR, nuevo puente cultural de Medio Oriente con el mundo

UNAM y yo: Un breve recorrido

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

Vibra la escena cultural en la semana del arte

Este sábado 7 de febrero, San Francisco se llena de música, fiesta y celebridades con motivo del , y se coloca al frente de los eventos más exclusivos.

Por la tarde, la Fiesta del Super Bowl de Fanatics, cerca del Oracle Park, recibe a famosos, atletas y artistas que desfilarán por la alfombra roja antes de los actos musicales.

Allí, Cardi B será la protagonista, mientras que SZA, quien celebró recientemente su victoria en los Grammy junto a Kendrick Lamar por “Luther”, también subirá al escenario, de acuerdo con reportes de "Pagesix".

Otros artistas como Michael Rubin, Nelly y Ashanti completan el cartel, aunque varios nombres aún se mantienen en secreto. Entre los invitados se esperan figuras como Doja Cat, Travis Scott, Ciara, The Chainsmokers e Ice Spice.

La rapera estadounidense Doja Cat. Foto: Instagram oficial.
La rapera estadounidense Doja Cat. Foto: Instagram oficial.

Posteriormente, la 39ª Fiesta Anual del Super Bowl de Leigh Steinberg ofrecerá uno de los eventos más longevos de la temporada. Con un enfoque en negocios, filantropía y los Premios Humanitarios Steinberg DeNicola, este año homenajeará a los legendarios jugadores Steve Young y Ray Lewis.

Para los fanáticos, Ghirardelli Square propone un evento más interactivo, con sorteos, juegos, compras y sets de DJs, completamente público y gratuito durante la noche.

El entretenimiento en vivo continúa en distintos escenarios: Dave Chappelle hará comedia en el Chase Center; en el Cow Palace, Sports Illustrated organiza SI THE PARTY, un evento VIP con The Chainsmokers, Ludacris, DJ Irie y Xandra.

Sean Paul se presentará en R&B and Ribs, en Pier 80 Warehouse, mientras que The Killers cerrará la Noche Dos del Super Bowl Studio 60 en el Palace of Fine Arts, según reporta la AP.

