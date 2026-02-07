Este sábado 7 de febrero, San Francisco se llena de música, fiesta y celebridades con motivo del Super Bowl, y Cardi B se coloca al frente de los eventos más exclusivos.

Por la tarde, la Fiesta del Super Bowl de Fanatics, cerca del Oracle Park, recibe a famosos, atletas y artistas que desfilarán por la alfombra roja antes de los actos musicales.

Allí, Cardi B será la protagonista, mientras que SZA, quien celebró recientemente su victoria en los Grammy junto a Kendrick Lamar por “Luther”, también subirá al escenario, de acuerdo con reportes de "Pagesix".

Otros artistas como Michael Rubin, Nelly y Ashanti completan el cartel, aunque varios nombres aún se mantienen en secreto. Entre los invitados se esperan figuras como Doja Cat, Travis Scott, Ciara, The Chainsmokers e Ice Spice.

La rapera estadounidense Doja Cat. Foto: Instagram oficial.

Lee también: Livia Brito, de estrella de telenovelas a foco de polémica; el giro en la carrera de la actriz tras agredir a un fotógrafo

Posteriormente, la 39ª Fiesta Anual del Super Bowl de Leigh Steinberg ofrecerá uno de los eventos más longevos de la temporada. Con un enfoque en negocios, filantropía y los Premios Humanitarios Steinberg DeNicola, este año homenajeará a los legendarios jugadores Steve Young y Ray Lewis.

Para los fanáticos, Ghirardelli Square propone un evento más interactivo, con sorteos, juegos, compras y sets de DJs, completamente público y gratuito durante la noche.

Lee también: Carteles con el sapo concho de Bad Bunny aparecen en San Francisco contra el ICE días antes del Super Bowl

El entretenimiento en vivo continúa en distintos escenarios: Dave Chappelle hará comedia en el Chase Center; en el Cow Palace, Sports Illustrated organiza SI THE PARTY, un evento VIP con The Chainsmokers, Ludacris, DJ Irie y Xandra.

Sean Paul se presentará en R&B and Ribs, en Pier 80 Warehouse, mientras que The Killers cerrará la Noche Dos del Super Bowl Studio 60 en el Palace of Fine Arts, según reporta la AP.

Lee también: Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años