Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de la banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, murió a los 47 años tras padecer cáncer en etapa cuatro; la agrupación dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales donde destacaron su aportación musical.

Brad fue diagnosticado en mayo de 2025 con carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer de riñón; el cáncer había hecho metástasis en los pulmones, y el cantante tenía un diagnóstico de cáncer en etapa cuatro.

"Con el corazón lleno de tristeza, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años", se lee en el comunciado.

Detallaron que el artista murió acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, que partió en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía tras una valiente batalla contra el cáncer.

Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y letras que conectaron con oyentes de todos los días, precisó la banda.

La manera en la que Brad Arnoldescribía canciones se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más perdurables de los años 2000, incluido el gran tema de la banda, "Kryptonite", que escribió en su clase de matemáticas cuando tenía apenas 15 años.

Su música trascendió los escenarios, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que vivirán mucho después de los escenarios que pisó, se precisa en el comunicado.

Se destacó su calidad humana y lo buen esposo que fue.

"Por encima de todo, fue un esposo devoto de Jennifer, y su bondad, sentido del humor y generosidad tocaron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Quienes estuvieron más cerca de él lo recordarán no sólo por su talento, sino por su calidez, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos".

se agradecieron profundamente las muestras de amor y apoyo, sobre todo durante este momento tan difícil y se pidió amablemente que se respete la privacidad de la familia.

"Será profundamente extrañado y recordado por siempre", se lee.

En mayo de 2025, a través de un video, compartió la lucha que enfrentaría tras ser diagnosticado con cáncer.

"Gracias por todos los recuerdos hasta ahora. Ahora, creo que 'ITS NOT MY TIME' es realmente mi canción. ¡Esta será una batalla, así que necesitamos nuestras oraciones guerreros! Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. ¡Los queremos a todos!".

