En junio de 2020, en una playa de Cancún, Quintana Roo, se desató una fuerte polémica cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda denunció públicamente que Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, lo agredieron físicamente mientras él realizaba su trabajo. Según la versión del fotógrafo, Brito y su acompañante no solo lo empujaron y golpearon, sino que también dañaron su equipo fotográfico y le arrebataron algunas pertenencias, todo esto en medio de una confrontación que se hizo viral en medios y redes sociales.

La protagonista de melodramas como "Muchacha italiana viene a casarse", "La doble vida de Estela Carrillo" y "La piloto" admitió la agresión cometida contra el fotógrafo, que le dio una cachetada, y se disculpó en redes sociales, sin embargo, previo a ello negó los hechos e incitó en redes a denunciar la cuenta de Ernesto Zepeda.

Tras el incidente, comenzaron las investigaciones legales, y en 2024 se presentó formalmente una denuncia en contra de Livia Brito por falsedad de declaraciones, ya que presuntamente mintió ante las autoridades al negar su participación en los hechos. Este proceso judicial escaló hasta 2026, cuando un magistrado determinó que había suficientes elementos para vincularla a proceso por este delito, lo que significa que el caso avanzó a una etapa penal formal para esclarecer las responsabilidades y verdades sobre el altercado.

Paralelamente a los procedimientos legales, la polémica ha afectado la imagen pública de Livia Brito, quien ha enfrentado críticas en medios y redes sociales no solo la gravedad de las acusaciones del fotógrafo, también por su actitud evasiva con los medios, a quienes ha culpado de promover el morbo y de mentir sobre su caso.

En medio de esta controversia, Brito alertó sobre el uso indebido de su nombre en estafas relacionadas con su contenido en OnlyFans, otro capítulo que no ha sumado de manera positiva a su situación mediática poco favorable; se ha enemistado con varios medios de comunicación y con conductores de programas de espectáculos.

