Livia Brito fue vinculada a proceso por el caso en el que presuntamente agredió al paparazzi Ernesto Zepeda, según información del reportero Carlos Jiménez publicada en su cuenta de X.

El documento señala que la razón del proceso legal se debe a "falsedad de declaraciones".

Jiménez escribió: "Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Zepeda y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo."

Brito, sin culpabilidad ni sentencia hasta ahora, deberá presentarse ante la autoridad para continuar con el proceso que la involucra junto a su entonces novio, Yosmi Gedler Martínez.

El incidente tuvo lugar en plena pandemia, cuando la actriz y su novio paseaban por Cancún; según denunció el fotógrafo, fue agredido físicamente por Martínez.

Hasta el momento, Brito no ha emitido comentarios sobre su vinculación a proceso.

