Más Información

Vibra la escena cultural en la semana del arte

Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

fue vinculada a proceso por el caso en el que presuntamente agredió al paparazzi Ernesto Zepeda, según información del reportero Carlos Jiménez publicada en su cuenta de X.

El documento señala que la razón del proceso legal se debe a "falsedad de declaraciones".

Jiménez escribió: "Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Zepeda y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo."

Lee también:

Brito, sin culpabilidad ni sentencia hasta ahora, deberá presentarse ante la autoridad para continuar con el proceso que la involucra junto a su entonces novio, Yosmi Gedler Martínez.

El incidente tuvo lugar en plena pandemia, cuando la actriz y su novio paseaban por Cancún; según denunció el fotógrafo, fue agredido físicamente por Martínez.

Hasta el momento, Brito no ha emitido comentarios sobre su vinculación a proceso.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así respondió José Manuel Figueroa a las acusaciones de Imelda Tuñónpor presgunto abusó a Julián Figueroa. Foto: Instagram @imetunon / Archivo Universal / Agustín Salinas / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa? Sus declaraciones desatan polémica

Laura Flores rompe el silencio sobre Lalo Salazar: “Sí me dolió, yo me involucré emocionalmente y él no”. Foto: Laura Flores -IG / Lalo Salazar-IG

Laura Flores rompe el silencio sobre Lalo Salazar: “Sí me dolió, yo me involucré emocionalmente y él no”

Drama en Premios Lo Nuestro 2026. Nodal y Ángela Aguilar habrían cancelado su asistencia para evitar a Cazzu. Foto: AFP/EFE/AP

Drama en Premios Lo Nuestro 2026. Nodal y Ángela Aguilar habrían cancelado su asistencia para evitar a Cazzu

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar. Foto: TikTok

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]